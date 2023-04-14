"محمد بن ناصر" إطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان والمناطق الأخرى يرسخ المكانة الاقتصادية للمملكة

وأوضح أمير منطقة جازان أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتنفيذ رؤية المملكة 2030 ومبادراتها المتواصلة لتحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، مشدداً على أهمية إقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، نظراً لموقع المنطقة الإستراتيجي المهم، ووجود مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، التي تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة.