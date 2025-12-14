إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. "سكن" تبدأ المرحلة الأولى لتسليم وحدات سكنية مدعومة في مختلف المناطق

وتنفيذًا لتوجيه سموه الكريم بإنجاز المشاريع السكنية خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة، اعتمدت "سكن" خطة تنفيذية من 6 مراحل، تتيح البدء الفوري في تسليم الوحدات السكنية المنفَّذة بواسطة شركات ومطورين وطنيين مطابقين للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن أثرًا ملموسًا وسريعًا.