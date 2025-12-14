إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. "سكن" تبدأ المرحلة الأولى لتسليم وحدات سكنية مدعومة في مختلف المناطق

إنفاذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي "سكن" بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا التحرك بعد التبرع السخي من سموه الكريم بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لصالح المؤسسة عبر مبادرة "جود الإسكان"، بهدف دعم تملّك الأسر المستحقة للمساكن، تجسيدًا لحرص سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتنفيذًا لتوجيه سموه الكريم بإنجاز المشاريع السكنية خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة، اعتمدت "سكن" خطة تنفيذية من 6 مراحل، تتيح البدء الفوري في تسليم الوحدات السكنية المنفَّذة بواسطة شركات ومطورين وطنيين مطابقين للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن أثرًا ملموسًا وسريعًا.
كما تباشر "سكن" بالتنسيق مع إمارات المناطق تنفيذ خطة توزيع شهرية، تشمل في كل مرحلة منطقتين من مناطق المملكة، وذلك بهدف تنظيم تسليم الوحدات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
ويأتي هذا التوجيه امتدادًا لاهتمام سمو ولي العهد بملف الإسكان، خصوصًا المشاريع التنموية الموجهة لدعم الأسر المستحقة، لما لها من أثر كبير في تحسين جودة الحياة، وتعزيز فرص التمكين والنهوض التنموي للأسر السعودية.