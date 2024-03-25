اكتشف سرَّ تفوق حياة البطارية وتميُّز الكاميرا في سلسلة Reno من OPPO

تواصل سلسلة هواتف OPPO Reno تقديم الابتكارات البارزة في عالم الهواتف المحمولة، إذ تجمع بين ميزات الكاميرا المتطورة وأداء الجهاز الفعّال بمهارة فائقة.. انطلاقاً من إصدار سلسلة OPPO Reno الأول عام 2019، التي جلبت معها كاميرا تكبير 10x وكاميرا محورية مخفية داخل هيكل الهاتف تتحرّك بحركة محورية عند الحاجة، أظهرت كل إصداراتها اللاحقة، بما في ذلك هاتف Reno11 المنتظر في المملكة العربية السعودية، التزام OPPO القوي بالابتكار والتطوير.