بـ"ترياق".. الصقّار ناصر السهلي يحصد صدارة الترتيب في الشوط الأول لفئة جير شاهين فرخ

شهد اليوم السابع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، إقامة خمسة أشواط تأهيلية للمُلاك السعوديين بمسابقة الملواح (400 متر)، بمشاركة عدد كبير من الصقور؛ بحثاً عن التأهل لكؤوس الملك عبدالعزيز، ضمن المراكز السبعة الأولى في كل شوط.