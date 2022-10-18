"النيابة العامة": كل مَنْ تعمَّد إتلاف منشآت المرافق العامة يُعاقَب بالسجن والغرامة والتعويض

وأشارت إلى أن كل مَن تعمَّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمَّد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا، سيُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ونشر منطوق الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.