إنجاز أكاديمي.. 5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل تصنيف شنغهاي 2023م

ودخلت 4 تخصصات جديدة للتصنيف الدولي، شملت تخصصات (علوم الطاقة والهندسة في المرتبة 201 عالميًّا، وتخصص طب الأسنان في المرتبة 201 عالميًّا، وتخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات، وتخصص الرياضيات في المرتبة 401 عالميًّا، إضافة إلى تقدم تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية إلى المرتبة 201 عالميًّا).