معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. وجهة عالمية للموروث والطبيعة

وتتضمن فعاليات هذا العام إطلاق منطقة للصقور المنغولية للمرة الأولى في المملكة، وإضافة “سفاري المعرض” الذي يعرّف بالتنوع البيئي المحلي ويضم مطعمًا يقدم أطباق الصيد، إلى جانب تطوير الساحة الخارجية لتكون مدينة ترفيهية متكاملة مستوحاة من عالم الصقور. كما يشمل البرنامج المصاحب مزادًا للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، وعروض الفروسية، وتطوير متحف “شلايل”، وفعالية “صقّار المستقبل” المخصصة للنشء.