معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. وجهة عالمية للموروث والطبيعة

يشكّل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 محطة رئيسة على أجندة الفعاليات الوطنية، إذ يأتي بتوسعات نوعية في البنية التحتية، و محتوى ثقافي وترفيهي متجدد يثري تجربة الزوار.
ورفع المعرض مساحته الإجمالية من 160 ألف متر مربع إلى 190 ألف متر مربع، ضمن استراتيجية نادي الصقور السعودي لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الزوار داخل الأجنحة. كما يستحدث مناطق جديدة أبرزها “حمى نجران” المسجَّلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو، إلى جانب توسعة وتطوير منطقة الفنون التي تحتفي بالحرف اليدوية والمنتجات المحلية بالتزامن مع عام الحرف اليدوية.
وتتضمن فعاليات هذا العام إطلاق منطقة للصقور المنغولية للمرة الأولى في المملكة، وإضافة “سفاري المعرض” الذي يعرّف بالتنوع البيئي المحلي ويضم مطعمًا يقدم أطباق الصيد، إلى جانب تطوير الساحة الخارجية لتكون مدينة ترفيهية متكاملة مستوحاة من عالم الصقور. كما يشمل البرنامج المصاحب مزادًا للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، وعروض الفروسية، وتطوير متحف “شلايل”، وفعالية “صقّار المستقبل” المخصصة للنشء.
ويبرز الحضور الدولي هذا العام عبر “الجناح الصيني” بمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة في مجالات الصيد والسفاري والاستزراع الصحراوي وتقنيات المياه، فيما عزز المعرض موثوقيته بحصوله على الاعتراف من الاتحاد الدولي لصناعة المعارض (UFI)، بما يؤكد مكانته كوجهة عالمية رائدة في هذا القطاع.
يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يُقام في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل.