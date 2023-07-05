نجاح عملية دقيقة بالميكروسكوب الجراحي لفقرات ظهر "خمسيني" بالطائف

باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حالة مريض، يبلغ من العمر 56 عامًا، يعاني آلامًا بالظهر، وخدرًا بالطرف السفلي الأيسر منذ أكثر من سنة.
ووفقًا لما ذكرته "صحة الطائف" لـ"سبق"، فقد تم عمل أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية، وتبيَّن وجود انزلاق غضروفي بين الفقرتَين القطنيتَين الرابعة والخامسة، وأن الغضروف مهاجر فوق العصب، ويسبب ضغطًا شديدًا عليه.
وإثر ذلك قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة باستخدام الميكروسكوب الجراحي، بجرح طوله نحو 2 سم فقط، وتم إزالة جزء بسيط من الصفيحة اليسرى للفقرة القطنية الرابعة، والوصول مباشرة للغضروف المسبب للضغط على العصب.
وأوضحت أنه تم إزالة الغضروف بالكامل -ولله الحمد-، وخرج المريض في صباح اليوم التالي مع اختفاء الآلام تمامًا، واختفاء الخدر الموجود في الطرف السفلي الأيسر.
وتعتبر هذه العملية من العمليات الدقيقة جدًّا؛ إذ تتم العملية بالكامل تحت استخدام الميكروسكوب الجراحي، وهي من الخدمات الجديدة التي يقدمها مجمع الملك فيصل الطبي.
وقد قام بإجراء العملية الدكتور علي الطلحي استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور محمد باموسى أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور وليد السيلاوي أخصائي جراحة المخ والأعصاب.