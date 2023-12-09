5 درجات.. "السودة" تسجّل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم

توقّع المركزُ الوطني للأرصاد هطولَ أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم السبت، تؤدّي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخّات من البرد، وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وقال المركز: لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتَي الباحة وعسير.
وأضاف: لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من منطقتَي الباحة وعسير، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأردفت "الأرصاد": أقلّ درجات الحرار المسجلة كانت في أبها عند 8 درجات، وفي السودة عند 5 درجات.