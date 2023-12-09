5 درجات.. "السودة" تسجّل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم

توقّع المركزُ الوطني للأرصاد هطولَ أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم السبت، تؤدّي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخّات من البرد، وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.