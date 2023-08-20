"مدخلي": مدارس مكة تستقبل 421 ألف طالب وطالبة بكامل جاهزيتها

وأضاف "مدخلي"؛ عبر قناة الإخبارية، تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، أن المشرفين والمشرفات نظّموا أكثر من 930 زيارة إشرافية في التخصّصات الفنية وجميع التخصّصات، وسرَّنا اليوم مشاهدة الابتهاج لعودة الطلاب والطالبات بشغف وطموح وجاهزية رائعة إلى محاضن التربية والتعليم، فهم يروون ذلك الشغف والطموح في قيادتنا -أعزهم الله-.