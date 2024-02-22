"يوم التأسيس".. وزير الاقتصاد: دروس في القيم نستخلصها من "تاريخ مملكتنا"

وأعرب "الإبراهيم" عن اعتزازه بهذه المناسبة قائلًا: "نحتفي جميعًا بتاريخ مملكتنا الأصيل الذي تأسس على رواسخ متينة، وثروة ثقافية متنوّعة امتدّت جذورها منذ ثلاثة قرون؛ لتصبح اليوم رمزًا للعمق الحضاري والوحدة الوطنية، نستخلص من مسيرتها دروسًا في القِيم والحِكم، ونتطلّع لمستقبلها الواعد، بإذن الله".