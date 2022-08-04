القيادة تهنئ الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس المقدّم بول هنري ساندواغو داميبا، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.