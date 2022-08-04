القيادة تهنئ الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس المقدم بول هنري ساندواغو داميبا، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس المقدّم بول هنري ساندواغو داميبا، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.