"ساعة ذكية" تُنقذ شخصًا غاب عن الوعي أثناء قيادته سيارته على الطريق

روى الأكاديمي د. محمد الحارثي قصة مساهمة "ساعة ذكية" في إنقاذ أحد معارفه، يوم أمس، بعد أن تعرّض لعارض صحي مفاجئ أفقده الوعي، وأدخله في إغماء تام أثناء قيادته مركبته بمفرده على الطريق.
ويسرد "الحارثي" الحادثة بأنها بدأت بشعور الرجل ببعض الأعراض الصحية غير الاعتيادية أثناء قيادته للسيارة، فتوقّف على جانب الطريق؛ ثم بدأ يفقد وعيه حتى فقد القدرة على تحريك أطرافه، وغاب عن الوعي تمامًا وهو وحيد في سيارته.
ويضيف أنه في هذه الأثناء وصل تنبيه آلي على جوال ابنه بأن صاحب رقم الجوال تعرّض لحادث وهذا موقعه، ليتحرك الشاب بعدها سريعًا للموقع، ويعثر على والده وهو في حالة صحية صعبة؛ حيث بادر فورًا بطلب الإسعاف، وتم إنقاذ الرجل، ثم بسبب الساعة الذكية التي كان يلبسها في يده، والتي استشعرت المشكلة، وأرسلت إشعارًا لابنه.