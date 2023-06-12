"ساعة ذكية" تُنقذ شخصًا غاب عن الوعي أثناء قيادته سيارته على الطريق

ويضيف أنه في هذه الأثناء وصل تنبيه آلي على جوال ابنه بأن صاحب رقم الجوال تعرّض لحادث وهذا موقعه، ليتحرك الشاب بعدها سريعًا للموقع، ويعثر على والده وهو في حالة صحية صعبة؛ حيث بادر فورًا بطلب الإسعاف، وتم إنقاذ الرجل، ثم بسبب الساعة الذكية التي كان يلبسها في يده، والتي استشعرت المشكلة، وأرسلت إشعارًا لابنه.