شركة هرفي تفند ادعاءات أحمد السعيد: تفاصيل مثيرة حول النزاعات المالية والإدارية والكشف عن مطالب شخصية بملايين الريالات

أوضح البيان أيضًا أن الشركة قامت في 24 مارس 2021 بقبول استقالة السعيد من منصبه، وقد تلا ذلك تعديلات على القيمة الإيجارية لبعض العقارات التي كان يملكها السعيد ويؤجرها لشركة هرفي. فبينما كانت القيمة الإيجارية في السابق 250 ألف ريال، تم تعديلها إلى 950 ألف ريال سنوياً، مما تسبب في نزاعات جديدة. كما قامت الشركة برفع القيمة الإيجارية لعقار آخر في مدينة الرياض من 200 ألف ريال إلى 1,290 ألف ريال سنوياً، مما أدى إلى رفض المجلس والجمعية هذا التعديل.