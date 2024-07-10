المملكة تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

تشارك المملكة؛ ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية في اجتماع الجمعية العامة للدول الأعضاء 65 للمنظمة العالمية للملكية الفكريةWIPO) ) في مقرها في مدينة جنيف، خلال الفترة من 9 إلى 17 يوليو 2024م.
ويرأس الوفد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم؛ بحضور عددٍ من مسؤولي الهيئة.
وأشاد "السويلم"؛ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بنجاح المؤتمر الدبلوماسي الذي أثمر عن اعتماد معاهدة "ويبو"، بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، مستعرضاً تطورات الملكية الفكرية في المملكة خلال هذا العام، مشيراً إلى إسهام المملكة بصندوق استئماني لدى "ويبو" بمبلغ يقارب 21 مليون ريال سعودي.
كما قدّم "السويلم"؛ مقترح تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بالفاحصين العاملين في مجال الملكية الفكرية تقديراً لجهودهم في هذا المجال، مختتماً كلمته بالترحيب بالدول الأعضاء في الرياض خلال فترة انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بقانون التصاميم في شهر نوفمبر من هذا العام.
يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة، تنظّم معرض روح السعودية على هامش أعمال الجمعية، كما ستوقّع "الملكية الفكرية" عديداً من الاتفاقيات مع "ويبو" والدول الأعضاء.