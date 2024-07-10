المملكة تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

كما قدّم "السويلم"؛ مقترح تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بالفاحصين العاملين في مجال الملكية الفكرية تقديراً لجهودهم في هذا المجال، مختتماً كلمته بالترحيب بالدول الأعضاء في الرياض خلال فترة انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بقانون التصاميم في شهر نوفمبر من هذا العام.