بالفيديو.. "الحسيني": إيران هجمت وأقفلت الملف.. والجيش الإسرائيلي سيرد بضرب المفاعل النووي الإيراني

وتابع قائلاً: "بالأمس نتنياهو توجّه إلى الشعب الإيراني، وهنا الدليل أنه عندما أيضاً يريد أن يضرب، سيقول أنا ضربت المفاعل والنظام، ولم أضرب الشعب، ومن ثم إيران أيضاً تهدّد بالنووي، وتعمل على أساس أن تصبح هي قوة فعلية، وتبسط يدها في الأرض ولا أحد يتعدّى عليها وأيضاً تستطيع أن تكون في المنطقة على أساس أنها هي الدولة النووية الوحيدة مقابل إسرائيل، ومن ثم هذا الخطر رأيناه في خطابات نتنياهو، والعمل السياسي والأمني، خاصة بالدخول إلى المفاعل، واستهداف كبار الدكاترة والخبراء في هذا المجال في إيران والعلماء هذه كلها كانت للتأخير، لكن وصل الأمر من خلال معلومات مؤكدة أن إيران سوف تقوم بإعلان نفسها عن قريب أنها دولة نووية، ووصل تهديد إلى إيران بأن سيكون هناك ضرب للنظام غير مسموح، فهي هنا أرادت أن تتاجر بمَن يتبعها فقدّمت رأس هنية ورأس نصر الله، وقدّمت رأس رئيسي ومَن معه، وكل ما يعد من الصقور قدّمتهم وأيضاً مستعدة أن تقدم رأس عبد الملك الحوثي، وتقدّم الكثير من قادة الحشد في العراق".