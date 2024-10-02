بالفيديو.. "الحسيني": إيران هجمت وأقفلت الملف.. والجيش الإسرائيلي سيرد بضرب المفاعل النووي الإيراني
أشار أمين عام المجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني؛ إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل ضعيف، وأن الرد الإسرائيلي على إيران لن يتأخر، وسيستهدف المفاعل النووي الايراني، وأن إيران اعتبرت أنها قد أقفلت هذا الملف، وأقفلت الحساب دون أي إصابات، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه سيرد في الزمان والمكان، وهنا أود أن أقول إنه ليس كباقي الناس، فعندما يقول سنرد بالزمان والمكان يعني سيرد عن قريب وقريب جداً، وفي المكان، أي في المفاعل النووي الإيراني لن يكون الرد إلا عليه".. جاء ذلك خلال لقاء له مع قناة "العربية".
وقال "الحسيني": "بعد هذا الاستهداف سيضرب حزب الله منطقة النقب بالصواريخ التي بجانبها يوجد هناك مفاعل ديمونة، أيضا وهذه وظيفة حزب الله، ولديه القدرة على فعل ذلك، وإيران يسمح لها أن تكون دولة ضمن القطار أو الإطار المطلوب، ويكون لديها صواريخ كما هي هذه الصواريخ من دون فعالية، ويكون لديها قوة جوية معينة، لكن أن تصبح لديها سلاح نووي، فهذا خط أحمر ممنوع عليها هذا من الأول وهذا طبعاً قرار دولي معروف ومفهوم".
وتابع: "الأمر الثاني نحن رأينا أن إيران من خلال وجودها في المنطقة كيف أنها تؤثر في أمن واستقرار المنطقة العربية، وأيضاً تؤثر بنحو مباشر على استقرار إسرائيل، ولذلك هناك تزاحم ما بين إسرائيل وإيران على المنطقة، وإسرائيل تريد أن تقول لنا: أنا لديّ اليد العليا في المنطقة، وإيران تريد أن تقول لنا: أنا لديّ اليد العليا في المنطقة، وإسرائيل تقول: أنا لديّ الإمكانية وأستطيع أن أضرب في أي مكان".
وتابع قائلاً: "بالأمس نتنياهو توجّه إلى الشعب الإيراني، وهنا الدليل أنه عندما أيضاً يريد أن يضرب، سيقول أنا ضربت المفاعل والنظام، ولم أضرب الشعب، ومن ثم إيران أيضاً تهدّد بالنووي، وتعمل على أساس أن تصبح هي قوة فعلية، وتبسط يدها في الأرض ولا أحد يتعدّى عليها وأيضاً تستطيع أن تكون في المنطقة على أساس أنها هي الدولة النووية الوحيدة مقابل إسرائيل، ومن ثم هذا الخطر رأيناه في خطابات نتنياهو، والعمل السياسي والأمني، خاصة بالدخول إلى المفاعل، واستهداف كبار الدكاترة والخبراء في هذا المجال في إيران والعلماء هذه كلها كانت للتأخير، لكن وصل الأمر من خلال معلومات مؤكدة أن إيران سوف تقوم بإعلان نفسها عن قريب أنها دولة نووية، ووصل تهديد إلى إيران بأن سيكون هناك ضرب للنظام غير مسموح، فهي هنا أرادت أن تتاجر بمَن يتبعها فقدّمت رأس هنية ورأس نصر الله، وقدّمت رأس رئيسي ومَن معه، وكل ما يعد من الصقور قدّمتهم وأيضاً مستعدة أن تقدم رأس عبد الملك الحوثي، وتقدّم الكثير من قادة الحشد في العراق".
وأكّد "الحسيني"؛ أن خامنئي ليس مهماً، المهم هو النظام وهو جزءٌ من النظام، وهو رجلٌ كبيرٌ في العمر، واليوم كل هذه التصفيات، وكل هذه التقديمات لن تنفع بما جرى اليوم؛ لأن إيران أو القادة في إيران أعطوا الحجة الشرعية والدولية لإسرائيل وأيضاً لأمريكا بأن يستهدفوا المفاعل النووي الإيراني وينهوا هذا الحلم إلى حد بعيد جداً، وهذا ما سيحصل.