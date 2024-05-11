"روتانا خليجية" تتصدر المشاهدات التلفزيونية الرمضانية في المملكة

وحول هذه الإنجازات الأخيرة، قالت الرئيس التنفيذي لشبكة تلفزيون روتانا الأستاذة ندى مخزوم: "نحن فخورون بالأرقام الاستثنائية التي حققتها روتانا خليجية في رمضان هذا العام؛ وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التي قام بها فريقنا، وثراء محتوى القناة، وكذلك ولاء مشاهدينا معًا لتحقيق هذا النجاح الباهر"؛ مؤكدة أن هذه الأرقام تُعَبّر عن مدى التزام قنوات روتانا بالتميز وتوسيع دائرة تأثيرها الثقافي؛ مبينة أنه ومع استمرار النمو والابتكار سيظل التركيز ثابتًا على تقديم أفضل تجربة مشاهدة للمشاهدين، وأشارت إلى أن روتانا لا تعمل فقط في مجال البث؛ بل إنها تسهم في مجال إثراء الحياة من خلال الترفيه.