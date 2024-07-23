السباح "القصيبي" يستعدّ لعبور القنال الإنجليزي بلقاء مع وزير الشباب المصري

من جانبه أكّد خالد شلبي خبير المانش العالمي، أن التتابع يهدف إلى دمج ذوي الهمم مع الأصحاء حتى يصبحوا نسيجًا واحدًا في المجتمع، ويكون لذوي الهمم عائد في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء.