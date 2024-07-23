السباح "القصيبي" يستعدّ لعبور القنال الإنجليزي بلقاء مع وزير الشباب المصري

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، السبّاح السعودي فيصل القصيبي، من أصحاب الهمم، أثناء تواجده في مصر لخوض تدريبات عبور المانش بصحبة زملائه السباحين المشاركين في تتابع عبور بحر المانش في أغسطس المقبل، بعد خوضهم تدريبات سباحة مكثفة في مياه الغردقة تحت رعاية الوزارة.
أكّد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تسير وفقًا لسياسة الدولة المصرية التي تولي اهتمامًا وعناية كبيرين في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وبخاصة في المجال الرياضي البارالمبي، مع توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة مع أقرانهم.
من جانبه أكّد خالد شلبي خبير المانش العالمي، أن التتابع يهدف إلى دمج ذوي الهمم مع الأصحاء حتى يصبحوا نسيجًا واحدًا في المجتمع، ويكون لذوي الهمم عائد في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء.
حضر اللقاءَ السباحون الأصحاء وهم: شيروت حافظ، كريم عاصم، محمد أبو الوفا، وليد زايد، والسبّاحان ذوا الهمم وهما: فيصل القصيبي "سعودي الجنسية"، ومحمد كرم "مصري".