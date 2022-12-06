بتنظيم "سابك".. شاهد انطلاق أعمال "جيبكا" بالرياض و"الفقيه" يروي 3 تحديات لصناعة الكيماويات أمام دول الخليج

وأضاف المهندس "الفقيه" أنه في ظل المخاوف بشأن ركود قادم، بدأ الطلب على الكيماويات يتأثر بالفعل! وتنشأ هذه المخاوف من التقلب التاريخي لأسعار السلع في عالم لا تتوفر فيه إمدادات الطاقة أو الغذاء بشكل ثابت، وقد أدت هذه الاتجاهات السائدة في الاقتصاد الكلي إلى انخفاض حاد في ربحية صناعة الكيماويات في الربع الأخير، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا عقب التعافي من آثار جائحة (كوفيد-19). ورغم أن هذا التقلب يؤثر على صناعة الكيماويات بأكملها حول العالم، إلا أن تأثيره يظهر بشكل أكبر على هذه الصناعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة ببقية المناطق الأخرى.