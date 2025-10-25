نجاح "استجابة 18" بأرقام وتقنيات جديدة لمكافحة تلوث البيئة البحرية والساحلية

وأكد الغامدي أن استخدام التقنيات المتطورة ساهم بشكل كبير في عمليات الرصد ومتابعة المكافحة، حيث تم خلال التمرين استخدام عوامات الإنذار المبكر لأول مرة، وهي تقنية تُستخدم للكشف عن الملوثات والاختلالات البيئية التي تتطلب تحركًا سريعًا للتصدي لها والحد من آثارها السلبية على البيئة البحرية. كما تم استخدام طائرات الدرون المزودة بخاصية التصوير الحراري، التي توفر صورًا ولقطات عالية الدقة ترصد أي تغيرات طارئة على البيئات الساحلية، وتقترب من مواقع التلوث إلى مسافة تقل عن 1.2 كيلومتر، ما يتيح تحديدًا دقيقًا للملوثات وتوثيقًا بصريًا شاملًا للمناطق المتأثرة سواء عبر صور ثابتة أو متحركة أو حرارية.