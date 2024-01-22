"التويجري" من جنيف: السعودية اتخذت عديداً من التدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص

وأضافت خلال المجلس المنعقد في جنيف: تم اتخاذ عديدٍ من التدابير الرامية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تعديل نظام العمل في يوليو 2019 بما يكفل حظر التمييز على أساس الإعاقة، وتعديل نظام الحماية من الإيذاء بما يكفل مضاعفة العقوبة إذا كان مَن تعرَّض للإيذاء شخصٌ من ذوي الإعاقة، كما أشرت.