طلاب وطالبات "جدة ورابغ وخليص" يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثالث

يُذكر أن مساعدي المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية والتعليمية، قد أجريا جولة، اليوم، على عدد من المدارس؛ لمتابعة انطلاقة الاختبارات وآلية أعمال الرصد والتدقيق وإدخال الدرجات، إضافة للدعم الفني، مثمنين جهود إدارات المدارس "بنين وبنات" ومنسوبيها من معلمين وإداريين في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات.