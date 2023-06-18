طلاب وطالبات "جدة ورابغ وخليص" يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثالث

بدأ طلاب وطالبات مدارس "جدة ورابغ وخليص"، اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، وسط استعدادات متكاملة في المدارس، بمتابعة ميدانية من قيادات التعليم بجدة في الإدارة ومكاتب تعليم البنين والبنات.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران: إن انطلاقة الاختبارات في يومها الأول كانت موفقة؛ حيث انتظم الطلاب والطالبات في لجان اختباراتهم.
وأضاف أن استعدادات المدارس للاختبارات بدأت مبكرًا؛ لاستكمال جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، إضافة للعديد من الخدمات التي تقدمها الإدارات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية "بنين - بنات"، سيكونون متواجدين طوال فترة الاختبارات ميدانيًا، لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان.
يُذكر أن مساعدي المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية والتعليمية، قد أجريا جولة، اليوم، على عدد من المدارس؛ لمتابعة انطلاقة الاختبارات وآلية أعمال الرصد والتدقيق وإدخال الدرجات، إضافة للدعم الفني، مثمنين جهود إدارات المدارس "بنين وبنات" ومنسوبيها من معلمين وإداريين في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات.