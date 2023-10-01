الملك وولي العهد يهنئان رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.