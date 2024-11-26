"الجدعان": السعودية حققت تقدمًا كبيرًا في التخطيط المالي من خلال التحسينات في الكفاءة والإنفاق

وحول العجز في الميزانية، قال "الجدعان": "سنستمر على المدى المتوسط وفق الخطط التي أعلنت اليوم للاستدانة لتغطية هذا العجز، ولا يوجد أي خطط للمساس بالاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي إطلاقًا لن نستخدمها لتغطية هذا العجز، والهدف من وجود هذه الاحتياطيات والودائع لدى البنك المركزي للتعامل مع صدمات غير متوقعة، وليس الصدمات أو الأمور المتوقعة أو الخطط المالية العادية، مثل خططنا في 2025، 2026، 2027، سنستدين من خلال السوق المحلي، ومن خلال السوق الدولي للسندات والصكوك، سنستدين من خلال التمويل الحكومي البديل سواءً من خلال صناديق دعم الصادرات الدولية، سنستدين من خلال تمويل بديل آخر بعملات أخرى".