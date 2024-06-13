ليرفع كل سعودي رأسَه فخرًا بجيشنا الثاني.. "القشقري" يحصي أكثر من 409 آلاف مواطن بخدمة الحجاج

ويحصي "القشقري" قوام جيش الحج، ويقول: "هناكَ ٢٥٠ ألفَ رجلِ أمنٍ، و٤٠ ألفَ متطوِّعٍ، و٣٥ ألفَ حافلةٍ وسائقٍ، و٢٩ ألفَ مُمارسٍ صحِّيٍّ، و٥٣ ألفَ مهندسٍ وموظَّفٍ ومُراقِبٍ، و٢٦٤ مركزَ إسعافٍ، و٢٥٠٠ مُسْعِفٍ، و٢٨ مستشفًى، و١٢٤ مركزًا صحِّيًّا، و٢٠٣ فِرَقٍ متنقَّلةٍ، وكلُّ هذَا الجيشِ يخدمُ الحجيجَ مجَّانًا، ويوزِّعُونَ المأكولاتِ والمشروباتِ مجَّانًا. وحقًّا، يَا لهُ مِن جيشٍ ثانٍ عظيمٍ، فِي عظمةِ الجيشِ الأوَّلِ الذِي يجوبُ البرَّ والجوَّ والبحرَ دفاعًا عَن أرضِ الوطنِ ومقدَّساتِهِ ومقدَّراتِهِ وأناسيهِ مِن المواطنِينَ والمقيمِينَ".