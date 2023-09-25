سفير خادم الحرمين لدى جورجيا يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93

وفي بداية الحفل ألقى السفير كلمة، رحب فيها بالحضور موضحًا أنه في مثل هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر عام 1932م كُتب تاريخ جديد لوطننا العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-؛ ليصبح مناسبة غالية، تحكي مسيرة السعودية منذ عهد المؤسس -رحمه الله-، وتبعه أبناؤه الملوك البررة من بعده إلى يومنا الحاضر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الذي أصبحت فيه السعودية أحد أقوى الاقتصادات في العالم.

ومن جانبه، ألقى نائب وزير الخارجية الجورجي ألكساندر خفيتساشفيلي، باسم حكومة جورجيا، كلمةً هنأ فيها المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني، معربًا عن شكره وسعادته بالمشاركة في احتفال السفارة.

وأشاد خفيتساشفيلي بالتطور الذي تشهده السعودية في ظل رؤية 2030، مؤكدًا دعم بلاده لها، وتقديرها للتعاون المشترك البنّاء بين البلدين في جميع المجالات، ومعربًا عن تمنياته بوافر التوفيق للمملكة وشعبها.