أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر "طريق مكة" من المغرب تغادر إلى السعودية

بعنوان "مرحباً بكم"، غادرت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من المملكة المغربية اليوم، إلى المملكة العربية السعودية عبر صالة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.
وتسّهل المبادرة، لضيوف الرحمن وصولهم الى المملكة العربية السعودية، وذلك بإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم، وسط ترحيب حار بهم يبدأ من داخل بلدانهم وحتى وصولهم إلى فنادقهم في المملكة العربية السعودية.
وعبر المستفيدون من المبادرة عن شكرهم للقيادة السعودية، على حرصها واهتمامها بضيوف الرحمن، وتسهيل الاجراءات لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.
يشار إلى أن مبادرة طريق مكة - إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 - إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.