"مدرسة الوسطى" تفتح فصولها.. مَن كان له ماضٍ لا بد أن يعود!

وتابع: الوضع لا يساعد على النجاح، ومهما تُحَاول أن تُطَور أو تُحدِث شيئًا جديدًا لا تستطيع مواجهة المشاكل؛ مشيرًا إلى أن مشكلة الرياض الحقيقية بدأت من عام 1418هـ في العام الذي لَعِبَ فيه الفريق على نهائي كأس سمو ولي العهد أمام فريق الأهلي؛ حيث كان الفريق في قمة عطائه إبان فترة المدرب "زوماريو" وبعد هذا العام بدأ الفريق يعاني على إثر انتقال سعد الدوسري للأهلي، ومبروك زايد للاتحاد، وخالد السويلم للنصر؛ حيث لم يكن البدلاء في مستوى اللاعبين المنتقلين، كما أن إدارات النادي المتعاقبة أهملت المراحل السنية في العشر سنوات الأخيرة من عام 1419هـ؛ وبالتالي عانى الفريق في الدوري الممتاز لمدة ثلاث سنوات، وعانى من الهبوط، وفي السنة الرابعة هبط للدرجة الأولى، واستمرت المشكلة على الرغم من أنه نافس في السنة الأولى للصعود للممتاز، ثم بدأ العد التنازلي إلى أن هبط الفريق للدرجة الثانية.