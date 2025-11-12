مناف للأغذية الصناعية توقّع خمس اتفاقيات استراتيجية وتستعرض منظومتها الإنتاجية في مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ

وجاء توقيع الاتفاقيات تزامنًا مع استعراض “مناف” لمنظومتها الإنتاجية المتكاملة التي تجمع بين التقنية الحديثة والجودة العالية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث أوضح ا. إحسان مندورة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس المديرين لشركة مناف وعضو مجلس إدارة مشارق أن المصنع يُعد الأول من نوعه في مكة المكرمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 مليون وجبة سنويًا تشمل الوجبات الطازجة والمجمدة والمعقمة، ويعمل وفق أنظمة جودة عالمية معتمدة مثل ISO 22000 وترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA).