مناف للأغذية الصناعية توقّع خمس اتفاقيات استراتيجية وتستعرض منظومتها الإنتاجية في مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ

وقّعت شركة مناف للأغذية الصناعية، إحدى شركات مشارق القابضة، خمس اتفاقيات استراتيجية ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار “من مكة إلى العالم”.
وشملت الاتفاقيات كلًّا من شركة واثق، وشركة أحمد رمضان، وجمعية البر بجدة، والشيف بدور بدر، والشيف ايناس خضري، وشركة المطبخ العالمي.
وجاء توقيع الاتفاقيات تزامنًا مع استعراض “مناف” لمنظومتها الإنتاجية المتكاملة التي تجمع بين التقنية الحديثة والجودة العالية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث أوضح ا. إحسان مندورة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس المديرين لشركة مناف وعضو مجلس إدارة مشارق أن المصنع يُعد الأول من نوعه في مكة المكرمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 مليون وجبة سنويًا تشمل الوجبات الطازجة والمجمدة والمعقمة، ويعمل وفق أنظمة جودة عالمية معتمدة مثل ISO 22000 وترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA).
وشهد جناح “مناف” في المعرض إقبالًا لافتًا بعرضه تشكيلة من الوجبات السعودية والعربية والآسيوية والأفريقية التي تلبي تنوع ثقافات الحجاج، إلى جانب منتجات تموينية وخدمات إعاشة متكاملة.
وأكد ا. إحسان مندورة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس المديرين لشركة مناف وعضو مجلس إدارة مشارق أن “مناف” تسعى لتكون الشريك الغذائي الأمثل في موسمَي الحج والعمرة، بمنتجاتها الموثوقة التي تجسّد معاني الضيافة السعودية وتسهم في إثراء تجربة الحاج والمعتمر من مكة إلى العالم.