أمين "آركو": هدنة الحرب تتيح مساحة أكبر للعمل الإنساني في غزة

رحب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور صالح بن حمد التويجري، بقرار الهدنة في الحرب على غزة، مؤكداً أن هذه الهدنة ستتيح مساحة أكبر للعمل الإنساني لمساعدة ضحايا هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومحيطها.
وقال "التويجري": إن وقف العمليات العسكرية سيؤدي إلى دخول المزيد من المواد الإغاثية والوقود، وإخلاء الجرحى من الفلسطينيين الى خارج قطاع غزة والذين أغلبهم من المدنيين (أطفال ونساء ومسنين) وذوي الأمراض المزمنة، وكذا إعادة تأهيل المستشفيات داخل القطاع التي تعرضت لقصف أدى إلى تدمير أجزاء منها وتوقف خدماتها من جراء ذلك، وكما توقفت معظمها بسبب نقص الوقود الذي تعتمد عليه في الطاقة، نظراً لفصل الكهرباء عن القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وتمنى "التويجري" أن تمتد الهدنة لفترةٍ أطول لمنح المزيد من الفرصة لإعادة تأهيل المراكز الطبية ومراكز وسيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.
وختم أمين عام "آركو" حديثه معبراً عن شكره وتقديره لجميع المانحين الذين باشروا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المنكوب.