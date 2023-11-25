أمين "آركو": هدنة الحرب تتيح مساحة أكبر للعمل الإنساني في غزة

وقال "التويجري": إن وقف العمليات العسكرية سيؤدي إلى دخول المزيد من المواد الإغاثية والوقود، وإخلاء الجرحى من الفلسطينيين الى خارج قطاع غزة والذين أغلبهم من المدنيين (أطفال ونساء ومسنين) وذوي الأمراض المزمنة، وكذا إعادة تأهيل المستشفيات داخل القطاع التي تعرضت لقصف أدى إلى تدمير أجزاء منها وتوقف خدماتها من جراء ذلك، وكما توقفت معظمها بسبب نقص الوقود الذي تعتمد عليه في الطاقة، نظراً لفصل الكهرباء عن القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.