"الراجحي" يرفع الشكر للقيادة على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الموافقة الكريمة بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، والاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2025م.
وقال "الراجحي" عبر حسابه في منصة "إكس" إن ذلك يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها وحماية الأسر من الظروف الاقتصادية المتغيرة والعمل على تخفيف الأعباء المالية عنها وتحسين مستويات المعيشة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- قد وجه بتمديد العمل ببرنامج "حساب المواطن" مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.