47 مئوية.. "حفر الباطن والصمان" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن حفر الباطن والصمان سجلتا أعلى درجة حرارة 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 46 مئوية في الدهناء، و45 درجة في المدينة المنورة والعلا ورفحا.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 20 درجة، والقريات 22 درجة، وطريف والطائف 23 مئوية.
وتَوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (نجران، الرياض، القصيم، حائل) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.