47 مئوية.. "حفر الباطن والصمان" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتَوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (نجران، الرياض، القصيم، حائل) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.