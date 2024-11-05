ايكيا السليمان تفتتح معرض المدينة المنورة ضمن خطة توسع طموحة في المملكة

يذكر بأن المشروع قد تم تنفيذه من قبل شركة احتراف للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة السليمان، مشكلاً نموذجاً رائداً في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يعتمد في عملياته على حلول مبتكرة مثل الطاقة الشمسية التي تمده بنسبة 15% من احتياجه من الطاقة، والإضاءة باستخدام المصابيح الموفرة للطاقة. كما يحتوي على محطة لإعادة تدوير المياه ومحطة لمعالجة المياه الرمادية، بالإضافة إلى واجهة مبتكرة مكونة من طبقات متعددة من البولي إيثيلين تساعد في منع فقدان الحرارة وتقليل تأثير التغيرات في درجات الحرارة الداخلية.