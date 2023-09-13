وزارة الاقتصاد تعلن الإطلاق التجريبي لمنصة "Data Saudi بيانات السعودية"

وستشمل المنصة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية استعراض المؤشرات على مستوى المملكة والمناطق؛ حيث تتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدّمها المنصة خلال المراحل القادمة عن طريق توسيع نطاق البيانات لتشمل بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة.