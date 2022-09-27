الأول بالشرق الأوسط.. تحدي طويق للدرونز يبدأ فعالياته بجوائز قيمتها مليون ريال

ويقام التحدي في أكاديمية طويق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ويشمل معسكرًا تدريبياً مكثفاً يقدمه خبراء مختصون على مدار ستة أيام بين السابع والعشرين من سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر، يليه هاكاثون على مدار ثلاثة أيام من الثالث حتى الخامس من أكتوبر 2022م لإيجاد حلول مبتكرة عبر توظيف تقنيات الدرونز لحل تحديات واقعية تواجه المشاريع الكبرى في المملكة مطروحةً من شركاء التحدي (نيوم، القدية، أمالا، شركة البحر الأحمر للتطوير، وغيرهم)، حيث أعلن الاتحاد عن تفاصيل التحدي ومواعيده، واستمر التسجيل حتى يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر ووصل عدد المسجلين إلى 3000 متقدم؛ وبدأت بعدها مرحلة فرز المتقدمين وقبول المشتركين في يوم السبت الرابع والعشرين سبتمبر حيث تم اختيار 112 متقدمًا للدخول في التحدي موزعين على 28 مجموعة.