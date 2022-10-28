8 أعوام مليئة بالإنجازات.. "خوجة": يحق للسعوديين الفخر بعهد الملك سلمان

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الثامنة.
وقال "خوجة": "حلت علينا الذكرى الثامنة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، نجدد من خلالها الولاء والطاعة للقيادة الحكيمة والعهد على مواصلة بذل الجهود والمشاركة في البناء والتنمية".
وأضاف: "ثمانية أعوام مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية ، فقد شهدت هذه السنوات تحولات نوعية أكدت من خلالها القيادة الحكيمة أن الرهان فيها دائمًا على المجتمع وعلى أبناء هذا الوطن.
وتابع: "يسعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيّده الله - بكل قوة وعزم وحزم إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي، كما لا ننسى أن هذه الذكرى تتزامن مع نجاح مرتكزات رؤية السعودية 2030 في تحقيق إنجازات استثنائية خلال السنوات الخمس الأولى من إطلاقها، رغم التحديات الناجمة عن جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وإطلاق خطة خمسية جديدة خلال الفترة من 2021-2025 لدفع عجلة الإنجاز في إطار الرؤية".
وأوضح "خوجه" أن المملكة تؤكد اليوم للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار، فقد حصلت المملكة على مراكز متقدمة بين دول العالم بسبب المواقف المتزنة والحكيمة تجاه مختلف القضايا الدولية، فتمكنت من الإسهام في معالجة الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأردف: "إن بلادنا الغالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- تنعم ولله الحمد بنهضة تنموية شاملة وتطور في شتى المجالات، بما توفر لبلادنا من أجواء أمنية واقتصادية وحياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن هنا فإن مناسبة ذكرى البيعة الثامنة تمر على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملك محب للخير، يمد يده لكل مواطن، يعطف على الصغير والكبير على حدٍ سواء".