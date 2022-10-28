8 أعوام مليئة بالإنجازات.. "خوجة": يحق للسعوديين الفخر بعهد الملك سلمان

وتابع: "يسعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيّده الله - بكل قوة وعزم وحزم إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي، كما لا ننسى أن هذه الذكرى تتزامن مع نجاح مرتكزات رؤية السعودية 2030 في تحقيق إنجازات استثنائية خلال السنوات الخمس الأولى من إطلاقها، رغم التحديات الناجمة عن جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وإطلاق خطة خمسية جديدة خلال الفترة من 2021-2025 لدفع عجلة الإنجاز في إطار الرؤية".