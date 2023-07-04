محليات

"الحياة الفطرية": مخالفة الدخول للمناطق البحرية ذات الأهمية العالية بيئيًا تصل إلى 100 ألف ريال

أكد أن المخالفات تُقدّر حسب مدى تأثير المخالفة على النظام البيئي والكائنات التي تعيش فيه