"الحياة الفطرية": مخالفة الدخول للمناطق البحرية ذات الأهمية العالية بيئيًا تصل إلى 100 ألف ريال

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن مخالفة الدخول للمناطق البحرية ذات الأهمية العالية بيئيًا تُقدّر حسب مدى تأثير المخالفة على النظام البيئي والكائنات التي تعيش فيه.
وأكد المركز أن الغرامة المالية لدخول المناطق البحرية ذات الأهمية العالية بيئيًا تصل إلى 100 ألف ريال.
وتابع المركز: "يحظر الدخول أو العبور من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئيًا في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كل بحسب اختصاصه".
وقال: "يتعين على الأشخاص والوسائط البحرية التي لديها موافقة مسبقة من المركز المختص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز لحماية هذه المناطق".