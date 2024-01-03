في مختلف المجالات.. أمراء ورجال أعمال وفنانون ولاعبون رحلوا عنّا في 2023م

البداية كانت من الأسرة الحاكمة التي فقدت عدداً من أبنائها خلال العام الماضي، ومنهم الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي رحل عن عمر ناهز ٨٥ عاماً، في شهر ديسمبر، وهو الشهر الذي شهد أيضاً رحيل الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وكذلك الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، بالإضافة إلى الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود.