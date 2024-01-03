في مختلف المجالات.. أمراء ورجال أعمال وفنانون ولاعبون رحلوا عنّا في 2023م

ودّعت المملكة عدداً من أبرز مشاهيرها في مختلف المجالات على مدار العام المنصرم 2023، إذ رحل عن عالمنا أسماء مهمة ممن خدموا في مواقع متعددة.
البداية كانت من الأسرة الحاكمة التي فقدت عدداً من أبنائها خلال العام الماضي، ومنهم الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي رحل عن عمر ناهز ٨٥ عاماً، في شهر ديسمبر، وهو الشهر الذي شهد أيضاً رحيل الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وكذلك الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، بالإضافة إلى الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود.
أما الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، فقد رحل في شهر نوفمبر، بينما توفي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود في شهر أغسطس، كما رحل الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود في يوليو الماضي.
وفي آخر أشهر 2023، توفي رجل الأعمال الشيخ عبد اللطيف بن حمد الجبر، والذي كان عضواً بمجلس الشورى في دورته الأولى، وعضواً في العديد من اللجان الخيرية والاقتصادية، والصناعية، وكذلك رحل في نفس الشهر الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة العيسى القابضة، التي تعتبر من الكيانات الاقتصادية المهمة في المملكة.
وفي 2023 أيضاً، رحل عن عالمنا رجل الأعمال عبدالله العقيل، مؤسس مكتبة جرير، عن عمر 67 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية طويلة، وأيضاً أحمد العمودي، صاحب شركات العمودي وشركاه للصرافة والحوالات المالية.
وفي شهر مايو توفي رجل الأعمال، محمد بن إبراهيم الخضير، أحد رواد ومؤسسي التعليم الأهلي بالسعودية، والذي أسس مدرستي السهباء وخفس دغرة الابتدائيتين على حسابه الخاص قبل أن تُضم كمدارس حكومية لاحقا، ثم مدارس التربية النموذجية.
كما شهد العام الماضي رحيل عدداً من نجوم الفن وأبرزهم الفنان فهد الحيان الذي رحل عن عمر ناهز 52 عاماً بسبب سكتة قلبية، بعدما اشتهر بالأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية، مثل طاش ما طاش ومسلسل "غشمشم"، الذي أنتجه خلال عام 2006 وقدم فيه دور البطولة على مدار ستة أجزاء.
كما رحل في شهر سبتمبر الفنان أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهز 87 عاماً، والذي شارك في مسلسلات وينك يا درب الغنيمة، طاش ما طاش، عائلة أبو رويشد، ضيف شرف، أحلام ضائعة، الغربال، حكاية قصيرة، حمود ومحيميد.
وكذلك فقدت الساحة الفنية السعودية في 2023، الفنان المعروف جعفر الغريب، الذي توفي عن عمر ناهز 67 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما شارك في أعمال منها «عائلة أبو كاش»، «طاش ما طاش»، و«أوراق متساقطة»، و«الحيتان»، و«أيام السراب»، كما شارك في برامج خليجية أبرزها البرنامج الشهير «سلامتك».
وأيضاً، رحل الفنان إبراهيم بن سلطان المزيعل، الذي وافته المنية بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث أصيب بعدة جلطات، وتم نقله إلى المستشفى، وتنويمه بالعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بالمرض.
وفي فبراير الماضي، أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، وفاة لاعبه السابق يوسف السالم عن عمر 37 عاماً، بعدما تعرض لوعكة صحية حرجة نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات الجبيل، بعدما خاض 177 مباراة مع الأندية السعودية، بينها 133 في دوري المحترفين، سجل خلالها 58 هدفاً وصنع 8 أهداف أخرى.
كما رحل أيضاً شايع النفيسة نجم نادي الكوكب والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الثمانينات عن عمر يناهز الـ61 عاماً، بعدما شارك في 32 مباراة دولية، ونجح في تسجيل عشرة أهداف في شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر وعمان والكويت ونيبال والصين وقطر.
وتوفي حارس مرمى المنتخب الوطني السعودي ونادي النصر السابق، سالم مروان، عن عمر يناهز 64 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض.