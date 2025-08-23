نائب أمير الرياض يوجّه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين حفاظًا على سلامة الزوار

وأكد في برقية موجهة إلى مدير شرطة المنطقة أن أمن وسلامة مرتادي الفعاليات أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية من الجهات المعنية على جميع الفعاليات الترفيهية للتأكد من مطابقة الألعاب لاشتراطات السلامة والنظامية.