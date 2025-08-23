نائب أمير الرياض يوجّه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين حفاظًا على سلامة الزوار

وجّه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين في المنطقة، وذلك عقب رفع الهيئة العامة للترفيه ملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية المقامة فيهما.
وأكد في برقية موجهة إلى مدير شرطة المنطقة أن أمن وسلامة مرتادي الفعاليات أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية من الجهات المعنية على جميع الفعاليات الترفيهية للتأكد من مطابقة الألعاب لاشتراطات السلامة والنظامية.
ويأتي هذا التوجيه ضمن حرص إمارة منطقة الرياض والجهات المختصة على تعزيز معايير السلامة في الفعاليات الترفيهية، وضمان توفير بيئة آمنة وممتعة للعائلات والزوار.