"فلكية جدة": سماء العالم العربي تشهد اقتران القمر مع عنقود نجوم الثريا

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، حيث إن عنقود الثريا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مرتبط بفصل الشتاء بحسب القياسات الحديثة ونجوم الثريا وُلدت من نفس سحابة الغاز و الغبار منذ نحو 100 مليون سنة مضت مقارنة بـ 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس، مبيناً أن نجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بوساطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سوياً عبر الفضاء وعديد من نجوم الثريا التي تسطع مئات المرات أكثر من الشمس.