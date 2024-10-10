قصة مصورة بعنوان "الطريق إلى 2034".. تعاون يجمع ملف ترشح لاستضافة كأس العالم و"مانجا العربية"

أبرمت وحدة ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034 في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، اتفاقية تعاون مع شركة "مانجا العربية"، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، لإطلاق قصة من مجلة "مانجا العربية" المصوّرة تحمل عنوان "الطريق إلى 2034"؛ بهدف استقطاب وإلهام جماهير كرة القدم وعشاق القصص المصورة "مانجا" من الشباب حول العالم.
ومن المقرر إطلاق النسختين المطبوعة والرقمية من القصة المصورة قريبًا، وسيتم نشرها باللغات العربية والإنجليزية واليابانية، وتجمع بين السرد القصصي التقليدي وأسلوب القصص المصورة الشهير "مانجا"، بهدف إشراك الجماهير على المستوى المحلي والعالمي بأساليب شيّقة.
واحتفاءً بفن "المانجا" الياباني، يتزامن الإعلان عن الشراكة مع مباراة تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره الياباني اليوم ضمن تصفيات كأس العالم لعام 2026 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أحد الملاعب الـ15 المقترحة ضمن ملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034.
تمثل قصة "الطريق إلى 2034" جزءًا من مبادرات الاتحاد السعودي لكرة القدم الهادفة إلى تعزيز مستويات الاهتمام بالبطولة التي قد تنظمها المملكة في حال نيل حق الاستضافة لتكون أول نسخة تجمع 48 منتخبًا في دولة واحدة، إذ تتماشى هذه الشراكة مع الركيزة الثالثة لملف الترشح "معًا لتنمية جسور التواصل"، كما تسلط الضوء على البعد الثقافي والإرث الغني للمملكة من خلال ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم، لتوفر بذلك فرصة غير مسبوقة للتواصل مع الشباب في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مشاعر الفخر بالإرث الثقافي، إضافة إلى استعراض الأهداف الطَموحة للمملكة التي تمتد إلى عام 2034 والمستقبل.
كما يؤكد هذا التعاون الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد السعودي لكرة القدم على ملف الترشح لإلهام الأجيال القادمة من اللاعبين الشباب وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم من خلال سرد قصصي مؤثر.
وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034 في الاتحاد السعودي لكرة القدم حمّاد البلوي: "تكمن قوة ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 في قدرته على إظهار شغف الجماهير السعودية الكبير تجاه كرة القدم، حيث يستمدّ الإلهام للترشح للبطولة الأكبر في عالم كرة القدم من أحلام وطموحات 32 مليونًا من سكّان المملكة. ومن خلال إنتاج هذه القصة المصوّرة، نؤكد بأن إلهام الأجيال القادمة يشكّل جانبًا رئيسًا من حلم استضافة البطولة على أرضنا بعد عشر سنوات من اليوم".
وأضاف البلوي: "تمثل هذه الشراكة دليلًا واضحًا على التزامنا بتعزيز دور المجتمع الشاب في المملكة، إذ إن 63% من الشعب السعودي تحت سن الـ30، وذلك بالاعتماد على أساليب تنسجم مع اهتماماتهم، إضافة إلى اغتنام الفرصة لمشاركة التراث الثقافي الغني للمملكة على الساحة العالمية".
من جهتها، أثنت الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام جمانا الراشد، على هذه الشراكة الإستراتيجية، مؤكدة أهمية الاستفادة من فرصة استضافة هذا الحدث الرياضي الضخم في إبراز قيم وهوية المجتمع السعودي. وقالت: "الطريق إلى 2034" تكتسب أهمية إضافية لأنها تحاكي الأجيال القادمة وتمثل تطلعاتنا لتمكين القدرات المحلية والمواهب الإبداعية وصناعة المحتوى وتحفيز الخيال ورواية القصص".
بدوره أكد المدير العام ورئيس تحرير شركة "مانجا العربية"، الدكتور عصام بخاري، أن قصة "الطريق إلى 2034" تمثل تجربة فريدة في إبراز مكانة المملكة على الساحة الرياضية العالمية بأيدي الكفاءات والمواهب السعودية الشابة، لافتًا النظر إلى الدور المهم الذي تؤديه القصص المصورة في التأثير على المجتمعات وتحفيز وإلهام الأجيال الصاعدة، عبر تقديم العمل باللغات العربية والإنجليزية واليابانية.