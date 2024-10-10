قصة مصورة بعنوان "الطريق إلى 2034".. تعاون يجمع ملف ترشح لاستضافة كأس العالم و"مانجا العربية"

تمثل قصة "الطريق إلى 2034" جزءًا من مبادرات الاتحاد السعودي لكرة القدم الهادفة إلى تعزيز مستويات الاهتمام بالبطولة التي قد تنظمها المملكة في حال نيل حق الاستضافة لتكون أول نسخة تجمع 48 منتخبًا في دولة واحدة، إذ تتماشى هذه الشراكة مع الركيزة الثالثة لملف الترشح "معًا لتنمية جسور التواصل"، كما تسلط الضوء على البعد الثقافي والإرث الغني للمملكة من خلال ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم، لتوفر بذلك فرصة غير مسبوقة للتواصل مع الشباب في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مشاعر الفخر بالإرث الثقافي، إضافة إلى استعراض الأهداف الطَموحة للمملكة التي تمتد إلى عام 2034 والمستقبل.