"أمير المدينة" يشيد بدعم حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين للقطاع الصحي

أشاد الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خلال استقباله بمكتبه في الإمارة وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وعددًا من قيادات الوزارة، بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، لدعم القطاع الصحّي في سبيل توفير جميع الإمكانيات لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية على أكمل وجه للمستفيدين.
وأكّد أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية تجويد مستوى الخدمات التي تقدّمها صحة المنطقة والتجمع الصحي للسكان والزوار، خصوصًا في المنشآت الصحية بمراكز ومحافظات المنطقة.
من جهته استعرض وزيرُ الصحة أهمَّ المشروعات الصحية المنجزة على مستوى منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، كما اطّلع الأمير سلمان بن سلطان على كافة الاستعدادات من طاقات بشرية وتجهيزات طبية لتقديم الخدمات الصحية لزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، عبر 3 مستشفيات ومركز لأمراض القلب ومركز لأمراض الكلى، بالإضافة إلى 4 مراكز صحية، وأكثر من 6 آلاف موظف من الكادر الطبي والإداري.
وشهد اللقاءُ مناقشةَ خطة الرعاية الصحية لتحقيق أفضل مستوى للخدمات الصحية المقدمة للسكان والزوار، وتوفير منظومة صحية متكاملة من خلال البرامج العلاجية والوقائية والإسعافية عن طريق المنشآت الصحية المجهزة بمواصفات عالمية وكوادر طبية مؤهّلة ومدربة لتقديم منظومة الخدمات للمستفيدين.
وفي نهاية اللقاء قدّم وزيرُ الصحة فهد الجلاجل عظيمَ شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة، وسموّ نائبه؛ على متابعة سموهما وتوجيهاتهما المستمرّة لتحسين أداء القطاع الصحي في المنطقة في ظلّ ما تحظى به منظومة الصحة من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ تحقيقًا لخدمة المواطن والزائر والمقيم.