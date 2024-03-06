"أمير المدينة" يشيد بدعم حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين للقطاع الصحي

من جهته استعرض وزيرُ الصحة أهمَّ المشروعات الصحية المنجزة على مستوى منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، كما اطّلع الأمير سلمان بن سلطان على كافة الاستعدادات من طاقات بشرية وتجهيزات طبية لتقديم الخدمات الصحية لزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، عبر 3 مستشفيات ومركز لأمراض القلب ومركز لأمراض الكلى، بالإضافة إلى 4 مراكز صحية، وأكثر من 6 آلاف موظف من الكادر الطبي والإداري.