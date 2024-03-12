"الناجم": تحويل التبرعات إلى الجهات الخارجية غير الرسمية يدعم الكيانات الإرهابية

وبيَّن في اتصال هاتفي مع نشرة التاسعة على قناة "الإخبارية"؛ أن جمع التبرعات لجهات خارجية مشبوهة قد يكون من أهدافها تمويل الجهات الإرهابية، ولذلك جاء التوجيه والتحذير من أمن الدولة ولأن هذه التبرعات التي تدعو لها جهات خارجية مشبوهة هي سبب في تمويل الإرهاب ودعمه.