انطلاق قمة "كوموشن 2025" في الرياض بمشاركة دولية واسعة لمناقشة مستقبل التنقل الحضري

وانطلقت أعمال القمة بجلسة افتتاحية شارك فيها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، رئيس وفد المملكة في مجموعة Urban 20، الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، حيث استعرضا ملامح التحولات في أنظمة النقل الحضري، ومستقبل الابتكار في القطاع.