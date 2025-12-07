انطلاق قمة "كوموشن 2025" في الرياض بمشاركة دولية واسعة لمناقشة مستقبل التنقل الحضري

انطلقت اليوم في العاصمة الرياض أعمال قمة "كوموشن العالمية CoMotion Global 2025"، التي تستضيفها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وتُعد من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مستقبل التنقل الحضري والمدن الذكية، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار وقادة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم.
وتُعقد القمة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، وتواصل الرياض من خلالها ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الحضري والتقنيات المستقبلية، بدعم من شركاء استراتيجيين يتقدمهم: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العامة للنقل، وهيئة الحكومة الرقمية.
وانطلقت أعمال القمة بجلسة افتتاحية شارك فيها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، رئيس وفد المملكة في مجموعة Urban 20، الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، حيث استعرضا ملامح التحولات في أنظمة النقل الحضري، ومستقبل الابتكار في القطاع.
وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كوموشن"، جون روسانت، أن استضافة الرياض للقمة تُعد محطة استثنائية، نظراً للمشاركة الرفيعة من وزراء وقادة مدن وخبراء تقنيين، ما يعكس دور المملكة في رسم ملامح مستقبل التنقل وإعادة تعريف مدن الغد.
وتتناول القمة أبرز التوجهات العالمية في مجالات المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، والذكاء الاصطناعي، وحلول المدن الذكية، وسلاسل الإمداد المستقبلية، كما تسلط الضوء على التحولات التي تشهدها المدن الكبرى عالميًا، والدور القيادي للمملكة في هذا التحول.
وتشارك في القمة شركات رائدة مثل "أوبر"، "دور تو دور"، "بدجت السعودية"، و"شانجان المجدوعي"، والتي تستعرض أحدث الحلول في النقل الذكي والتقنيات النظيفة.
ويضم برنامج القمة مختبرات تفاعلية، وإطلاق النسخة الأولى من جائزة "كوموشن لرواد المدن"، وتدشين مبادرة "قادة المدن والتنقل – Mayors in Motion" لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والتنقل المستدام.
كما تستعرض القمة مشاريع تنموية كبرى مثل "مترو الرياض"، ونماذج التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، واستعدادات المملكة لاستضافة "إكسبو 2030" و"كأس العالم 2034"، إلى جانب تجارب دولية من أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والصين، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.
وتأتي هذه الاستضافة ضمن جهود المملكة لتعزيز موقعها الريادي في بناء مدن مستقبلية أكثر ذكاءً واستدامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.