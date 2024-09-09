وزير خارجية الهند: العلاقات مع دول الخليج متجذرة.. 9 ملايين هندي يساهمون في التطور

وأضاف خلال كلمته في الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والهند، أن هذه العلاقات تطورت عبر الوقت لتصبح في قطاعات التقنية والدفاع والثقافة وغيرها، وهناك طرق أخرى لبدء شراكة تقوم على الأشخاص والأمن والازدهار.