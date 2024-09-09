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وزير خارجية الهند: العلاقات مع دول الخليج متجذرة.. 9 ملايين هندي يساهمون في التطور
قال: قلق كبير مع عمليات قتل الضحايا المدنيين بغزة ونأمل في وقف إطلاق النار بالسرعة القصوى
أكد وزير الخارجية الهندي، أن العلاقات الخليجية- الهندية متجذرة في مختلف المجالات، ونعمل على خلق شراكة في مجالات متعددة.
وأضاف خلال كلمته في الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والهند، أن هذه العلاقات تطورت عبر الوقت لتصبح في قطاعات التقنية والدفاع والثقافة وغيرها، وهناك طرق أخرى لبدء شراكة تقوم على الأشخاص والأمن والازدهار.
وتابع: 9 ملايين هندي يعملون في المنطقة، يساهمون في التطور الاقتصادي بدول الخليج العربي.
وعن الوضع في غزة قال الوزير: إنه يشكل قلقًا كبيرًا مع عمليات قتل الضحايا المدنيين، ونأمل في وقف إطلاق النار بالسرعة القصوى.