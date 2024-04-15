"العقيل" يتوقع عدم إقامة مواجهة العين والهلال في الوقت المحدد لها بسبب الأمطار

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لبرنامج المنتصف على قناة الإخبارية إنه يتوقع عدم إقامة مواجهة العين والهلال في الوقت المحدد لها؛ بسبب الأمطار الغزيرة على دولة الإمارات في هذا التوقيت.
وتفصيلاً، أوضح العقيل أن هناك منخفضًا جويًّا، يؤثر على السعودية، وتأثيره الآن واضح على المناطق الشرقية من السعودية؛ ما يؤدي إلى أمطار متوسطة، وتأثيره يمتد غدًا إلى القطاع الشرقي للمملكة ودولة الإمارات وسلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقال إن فرص الأمطار ستزيد على الإمارات في وقت مبكر من الغد، وتزداد الفرص مع تقدم الساعات حتى ساعات المساء أثناء توقيت المباراة المرتقبة؛ ولن تكون الأجواء مستقرة، والأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة مع وجود سُحب ركامية.
وقال إن الأوضاع الجوية والأمطار قد تؤدي إلى تأجيل المباراة بين فريقَي العين والهلال؛ لأن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة في هذا التوقيت.