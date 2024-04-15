"العقيل" يتوقع عدم إقامة مواجهة العين والهلال في الوقت المحدد لها بسبب الأمطار

وتفصيلاً، أوضح العقيل أن هناك منخفضًا جويًّا، يؤثر على السعودية، وتأثيره الآن واضح على المناطق الشرقية من السعودية؛ ما يؤدي إلى أمطار متوسطة، وتأثيره يمتد غدًا إلى القطاع الشرقي للمملكة ودولة الإمارات وسلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة القادمة.