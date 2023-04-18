شاهد.. مدير الأمن العام يتفقّد ساحات ومركز المراقبة الأمنية بالحرم المكي

بث الحساب الرسمي لوزارة الداخلية مشاهد من وقوف مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ميدانيًا على تنفيذ الخطط ليلة 27 أمس في الحرم المكي الشريف.
وقام مدير الأمن بجولة تفقدية على ساحات وصحن المطاف، ومركز المراقبة الإلكترونية في مقر القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بالحرم المكي، واطّلع على الآلية المعدة لتنفيذ خطة ليلة 27.
وشاهد من مركز المراقبة الإلكترونية في مقر القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية إدارة الحشود، والتي بفضل الله سجلت نجاحًا في إدارته لليلة السابعة والعشرين رغم الأعداد المليونية.