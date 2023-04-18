شاهد.. مدير الأمن العام يتفقّد ساحات ومركز المراقبة الأمنية بالحرم المكي

وشاهد من مركز المراقبة الإلكترونية في مقر القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية إدارة الحشود، والتي بفضل الله سجلت نجاحًا في إدارته لليلة السابعة والعشرين رغم الأعداد المليونية.