"خبير في الطاقة المتجددة": "السعودية" لاعب محوري في الهيدروجين الأخضر قريباً

وعرّج "الغصّاب" على دور السعودية في مجال الهيدروجين الأخضر، والمُتوقع أن يلعب دورًا حيويًا في مشهد الطاقة والاقتصاد عالميًا، من خلال الاستثمارات في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر واستغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي به يمكن أن تصبح واحدة من أهم الدول المنتجة والمصدرة له.