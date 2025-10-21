هنقرستيشن تواصل سلسلة ورشها التوعوية في الجبيل وينبع بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل

استمرارًا لجهودها في تطوير تجربة العمل الميداني ورفع كفاءة شركائها في القطاع، نظّمت هنقرستيشن يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 أكتوبر 2025م، ورشة عمل في محافظة ينبع، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.
وتأتي هذه الورشة امتدادًا لسلسلة الورش التوعوية الشهرية التي تنظمها الشركة في مختلف مناطق المملكة، والتي شملت مؤخرًا محافظة الجبيل شهر سبتمبر الماضي، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الوعي المهني وتحسين الممارسات التشغيلية في قطاع التوصيل
تهدف هذه الورش إلى رفع كفاءة مناديب التوصيل وتعزيز وعيهم المهني، مع التركيز على الحفاظ على السلامة العامة وسلامة المناديب أثناء أداء مهامهم اليومية، إلى جانب الالتزام بالزي الرسمي كأحد معايير الجودة في العمل الميداني.
وتضمنت الورش عددًا من البرامج التوعوية والتثقيفية، أبرزها نظام التليماتكس (Telematics) الذي أطلقته الشركة في تطبيق المناديب، ويُسهم في تحسين أداء القيادة من خلال متابعة أربعة مؤشرات رئيسية: السرعة، والتسارع، وتغيير المسارات، واستخدام الهاتف أثناء القيادة. كما تم تدريب المناديب على آلية استخدام بصمة الوجه التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الهيئة والجهات الحكومية لضمان دقة التسجيل وتعزيز الأمان.
وشارك في الورش ممثلون من الهيئة العامة للنقل، حيث قدموا توجيهات وإرشادات حول الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمليات النقل والتوصيل، مؤكدين أهمية التزام المناديب بها لضمان انسيابية العمل وتحسين جودة الأداء.
وأكدت هنقرستيشن أن تنظيم هذه الورش يأتي ضمن جهودها المستمرة في دعم مناديب التوصيل وتطوير مهاراتهم المهنية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للعملاء، مشيرة إلى أن سلامة المناديب وتحسين بيئة العمل الميدانية تُعدّ من توجهاتها الاستراتيجية في تطوير قطاع التوصيل بالمملكة.
كما أعربت الشركة عن شكرها وتقديرها للهيئة العامة للنقل على تعاونها الدائم ومشاركتها الفاعلة في إنجاح الورش، وجهودها المستمرة في نشر الوعي المهني وتعزيز ثقافة السلامة في قطاع التوصيل.