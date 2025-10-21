هنقرستيشن تواصل سلسلة ورشها التوعوية في الجبيل وينبع بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل

وتضمنت الورش عددًا من البرامج التوعوية والتثقيفية، أبرزها نظام التليماتكس (Telematics) الذي أطلقته الشركة في تطبيق المناديب، ويُسهم في تحسين أداء القيادة من خلال متابعة أربعة مؤشرات رئيسية: السرعة، والتسارع، وتغيير المسارات، واستخدام الهاتف أثناء القيادة. كما تم تدريب المناديب على آلية استخدام بصمة الوجه التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الهيئة والجهات الحكومية لضمان دقة التسجيل وتعزيز الأمان.