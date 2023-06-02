"أجواء احتفالية".. أمير عسير يرعى تخريج "دفعة اليوبيل الفضي بجامعة الملك خالد"

هنّأ الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، طلاب وطالبات جامعة الملك خالد الخريجين للعام الجامعي 1444.
جاء ذلك خلال رعاية أمير المنطقة، مساء أمس الخميس، حفل تخرج الدفعة الـ 25 من طلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1444هـ - 2023م "دفعة اليوبيل الفضي"، وذلك بالملعب الرياضي بالمدينة الجامعية في الفرعاء.
وأكد الأمير تركي بن طلال أنه "تم العمل بتضافر الجهود على انجاز وتذليل العقبات التي واجهت المشروعات الجامعية وإتمامها خلال عام ونصف فقط، وما كان ذلك ليتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذه البلاد، واليوم نحتفل بتخريج طلاب الجامعة من هذا الصرح العظيم".
وتحت رشات المطر التي رسمت جوًّا احتفائيًّا مميزًا، بَدأ الحفل الذي حضره أكثر من 25 ألفًا، بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كلمة رحب فيها بالأمير والحضور، مؤكدًا أن "الوطن الغالي يتوشح فخرًا بأكثر من اثني عشر ألف خريج وخريجة ليكونوا سواعد بناء وشركاء في تحقيق التطور والبناء".
وأوضح أن الطلاب والطالبات الخريجين بدؤوا مرحلة جديدة من العطاء يجسدها كل خريج وخريجة لوطنه الغالي بكل معاني الوفاء، في وطنٍ عظيم آمنت حكومته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأن العلم هو طريق التنمية وأن الإنسان محورها، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على دعمه اللامحدود للجامعة ومنسوبيها وطلابها، مثمنًا ما تحظى به الجامعة من وزارة التعليم.
كما هنّأ "السلمي" الخريجين والخريجات، وقال: "شكرًا لأسركم الكريمة التي رعت الإنجاز، حتى رأته اليوم بكل فخر واعتزاز، وشكرًا لمنسوبي الجامعة الكرام، الذين أدوا الأمانة فاستحقوا الاحترام".
عقب ذلك؛ أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور علي الخالدي، وعميد الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فائع نتائج الخريجين والخريجات من مختلف المراحل، حيث بلغ عدد خريجي وخريجات برامج الدراسات العليا 1360 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل "الدكتوراه - الماجستير - الدبلومات العالية"، وبلغ عدد الخريجين والخريجات من مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس 11085 خريجًا وخريجة، منهم 4008 خريجين، و6257 خريجة في مرحلة البكالوريوس، ومن مرحلة الدبلوم بلغ عدد الخريجين 211 طالبًا، و613 طالبة.
بعد ذلك؛ شاهد أمير منطقة عسير والحضور فيلمًا مرئيًّا بعنوان "خريج وطن"، وأوبريتًا للاحتفاء بالخريجين، كما تلا عميد شؤون الطلاب الدكتور علي القحطاني قَسَم الخريجين، وفي نهاية الحفل كرّمت الجامعة الخريجين والخريجات الحاصلين على مراتب الشرف في مختلف المراحل والتخصصات.