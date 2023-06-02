"أجواء احتفالية".. أمير عسير يرعى تخريج "دفعة اليوبيل الفضي بجامعة الملك خالد"

وتحت رشات المطر التي رسمت جوًّا احتفائيًّا مميزًا، بَدأ الحفل الذي حضره أكثر من 25 ألفًا، بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كلمة رحب فيها بالأمير والحضور، مؤكدًا أن "الوطن الغالي يتوشح فخرًا بأكثر من اثني عشر ألف خريج وخريجة ليكونوا سواعد بناء وشركاء في تحقيق التطور والبناء".